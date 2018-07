MP mineiro investiga ofensas a Michael

O Ministério Público Estadual (MPE) de Minas Gerais está analisando a acusação de homofobia feita por Michael, do Vôlei Futuro, contra a torcida do Sada/Cruzeiro, no 1.º jogo da semifinal da Superliga Masculina realizado em Contagem, na sexta-feira. O MPE estuda a possibilidade de entrar com ação na Justiça por causa dos ataques.

O Vôlei Futuro impetrou ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acusando a torcida do Cruzeiro de ter passado toda a partida gritando "bicha" para Michael, que é homossexual.

Por meio de sua assessoria, o MPE de Minas informou que o caso está a cargo do promotor Rodrigo Filgueiras.

Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e está analisando o que ocorreu na ocasião para verificar se há possibilidade de ajuizar ação. Segundo o MP, essa é a primeira fase de uma possível ação.

Superliga. Em quadra, o Cruzeiro leva vantagem no confronto - venceu a primeira partida por 3 sets a 2 (25/20, 25/22, 23/25, 23/25 e 15/09) e pode conseguir a vaga para as finais se vencer o segundo jogo da série melhor de três, amanhã, em Araçatuba. Hoje, o primeiro finalista sairá do duelo entre Sesi x Vivo/Minas. A partida será realizada no ginásio da Vila Leopoldina, na capital paulista, e começará às 20h30.

A Superliga Feminina também entra em fase decisiva, com o primeiro jogo das semifinais da competição. Bicampeão paulista, o Pinheiros/Mackenzie recebe o Unilever, às 18h15, no ginásio do Clube Pinheiros.