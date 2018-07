MP vê risco em obra de novo autódromo

O Parque vai ser construído onde hoje funciona o Autódromo de Jacarepaguá. Em 2007, União, Estado, município e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) assinaram um acordo garantindo que o espaço só será desativado após a conclusão da nova pista, em Deodoro.

Segundo o MP, as obras do novo autódromo vão representar risco à área de Mata Atlântica do Morro do Camboatá. A construção do Parque Olímpico vai ter início no próximo mês. As obras não vão impedir a disputa de provas na pista de Jacarepaguá.