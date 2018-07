Mr. Nedawi larga na frente nas apostas

Com todo o glamour que pede a ocasião, o Grande Prêmio São Paulo, a principal prova de turfe nacional, ao lado do GP Brasil, promete, como é tradição, um domingo de fortes emoções no Hipódromo de Cidade Jardim. Às 16h50 será dada a largada da corrida máxima do evento em três dias de páreos internacionais, que terminam amanhã.

O cavalo Mr. Nedawi é considerado o favorito. Ganhou quatro provas importantes na temporada e está em grande fase. Será um desafio para seu jóquei, F. Leandro, que espera dar um salto na carreira com a primeira conquista de grande porte. "Sei que é uma prova que pode mudar a vida de um jóquei. Com certeza uma vitória pode significar mais convites para montar bons cavalos."

Leandro está consciente de sua teórica vantagem, mas ressalta que a prova apresentará dificuldades. "Tem de dar tudo certo. Um problema que já apareceu foi no sorteio das raias. O ideal é largar perto da cerca (diminui o risco de acidentes e a distância a ser percorrida pelo cavalo), mas, como fomos um dos últimos sorteados, vou largar no meio." A situação vai exigir perícia e uma dose de sorte.

Rivais. Eduardo Garcia, treinador de Rich and Famous, espera que seu cavalo surpreenda. "Eu decidi mudar o treinamento e implementar alguns métodos que deram certo quando eu trabalhava com a mãe dele (Innocent Kiss). A genética é coisa forte."

Para o treinador de Galope Forte, M. Garcia, seu animal está na briga pela vitória junto com Mr. Nedawi, Sal Grosso e Timeo. "Estamos bem preparados - nosso cavalo vem de vitórias fáceis - mas é um páreo com muitas forças. Qualquer contratempo na passagem pode prejudicar."