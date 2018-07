Mudança de Sarah abre espaço para novos rostos na seleção de judô

A transição de Sarah Menezes abre espaço para novos rostos na seleção brasileira de judô na categoria ligeiro (até 48 kg). Na primeira seletiva do ano, as três vagas da equipe foram preenchidas pelas estreantes Steffanie Arissa Koyama e Larissa Pimenta, de 17 anos, e por Gabriela Chibana, que atuou como apoio de Sarah nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. No entanto, a configuração ainda pode sofrer alterações.

Gabriela, prima de Charles, ficou com o terceiro lugar no processo seletivo e precisará passar por uma repescagem, ainda sem data definida. A adversária será Nathália Brígida, que se recupera de uma cirurgia no ombro direito devido a uma lesão decorrente de desgaste físico. A judoca de 23 anos se destacou no último ciclo e fez uma disputa acirrada com Sarah pela vaga olímpica. Consequentemente, a comissão técnica resolveu lhe dar uma segunda chance.

"Vejo uma renovação boa das atletas da nossa categoria, a batalha continua. Isso é bom porque a gente nunca fica estável, tem de estar buscando melhorar para se firmar na seleção. E mostra também que a categoria está crescendo. Vejo como um próximo desafio", comenta Nathália, que se diz mais madura.

Em Pindamonhangaba (SP), Gabriela usou os treinos para readquirir ritmo depois de ficar quatro meses afastada por contusão e assegurar uma condição física vantajosa para a luta decisiva com a concorrente.

O encontro da seleção também teve um significado especial para Larissa Pimenta, a caçula do grupo. A judoca buscou acompanhar o ritmo das colegas e manter os pés no chão. "Tento não me colocar como uma atleta da seleção principal, mas como alguém da base, estou começando a evoluir agora, tem de ter cabeça boa", afirma. No Japão, a nipo-brasileira Steffanie não participou da primeira atividade da seleção.