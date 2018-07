Mudança no escudo do Paris Saint-Germain provoca críticas da torcida

PARIS - A proposta da diretoria do Paris Saint-Germain de mudar o escudo do clube causou repercussão negativa na França. Assim que o jornal Le Parisien mostrou como ficaria o novo distintivo, começaram a surgir críticas na opinião pública e sugestões irônicas na internet. A maioria zomba do poder financeiro do clube, comprado ano passado por um grupo do Catar.

Pela proposta, o escudo deixaria de ser no mesmo tom de azul da bandeira da França para ser mais claro, na cor da família real do Catar, país do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. Também sairia a imagem do berço que representa o nascimento de Luís XIV, assim como a inscrição 1970, ano de fundação do clube.

Na nova configuração, ganhariam destaque a torre Eiffel, que passaria a ter seu desenho em 3D, e a palavra "Paris" - a ideia é associar mais o clube à cidade.

Diretor esportivo do PSG, o ex-jogador Leonardo defendeu a mudança. "O PSG já mudou cinco vezes. Grandes clubes já mudaram dez vezes." Para ele, as alterações não ferem a história do clube. "Nós não decidimos mudar o logo por não concordarmos com a história. O respeito (pela história) não muda."