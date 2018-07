Mudanças demais Jadson estreou contra o Corinthians como meia central, com Lucas pela direita e Cícero pela esquerda. Mudou no decorrer do jogo e, contra o Paulista, Cícero armou por dentro, com Jadson na esquerda. No fundo, tanto faz. Cícero jogou bem contra o Paulista, especialmente o primeiro tempo, em que meteu a bola do segundo gol. Antes desses dois jogos, o empate com o Comercial teve um terceiro sistema diferente, com Maicon pela direita e um losango de meio de campo. Muda muito!