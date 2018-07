Mudanças devem vir na próxima edição Parte da direção da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não está satisfeita com o formato de disputa do Sub-20 e deve propor modificações. O que mais incomoda alguns dirigentes é a duração da competição. Os descontentes argumentam que quatro semanas é o mesmo período de tempo utilizado em uma Copa do Mundo. Como se não bastasse, há o problema do custo. No Peru, a entidade deve investir US$ 1,2 milhão (R$ 2 milhões), valor que poda atingir US$ 1,5 milhão (R$ 2,5 milhões) no balanço final.