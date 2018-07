Mudanças na carreira de Cielo e Thiago

Cielo deixou de trabalhar com Alberto Silva, o Albertinho, e passou a ser orientado pelo americano Scott Goodrich, que está no Brasil há pelo menos duas semanas. Cielo, contudo, não se mudará para o exterior. Ele busca um clube, já que o Flamengo acabou com sua equipe de natação, e falará sobre o assunto na segunda, em uma clínica realizada em Brasília pela Confederação de Deportos Aquáticos (CBDA).

Com a mudança de técnico de Cielo, o grupo PRO16 deve acabar. Thiago Pereira, que busca uma equipe após não ter o contrato renovado pelo Corinthians, não pretendia deixar de treinar com Albertinho, técnico chefe do projeto que reunia alguns dos principais nadadores do Brasil. Ele foi sondado por Pinheiros, Minas e Fluminense, mas não descarta voltar para os EUA.

Albertinho diz que, oficialmente, ainda é técnico de Cielo, pois tem contrato com ele até 2016. Mas confirma que o medalhista tem utilizado os treinos de Goodrich. "Conversei com o Cielo sobre qual programa ele iria adotar e ele optou pelo do Scott." O treinador disse também que Cielo se reuniu com os colegas do PRO16 no dia 9 e que ficou decidido que ninguém continuaria no grupo. / COLABOROU VALÉRIA ZUKERAN