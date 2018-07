Mudando de cara

Em ritmo de corrida o carro dono de sete poles (4 de Hamilton e 3 de Rosberg) não resistia a mais do que algumas poucas voltas de duelo. Houve uma dessas em que Hamilton largou na primeira fila e perdeu sete posições até entrar no box para o primeiro pit stop. Só quando a F-1 chegou a Mônaco, uma pista de baixo consumo de pneu, veio a primeira vitória com Nico Rosberg, que largou na pole e manteve a ponta. Foi aí - também é importante lembrar - que estourou a bomba do treino secreto que a Mercedes havia feito com a Pirelli na pista de Barcelona dias antes do GP de Mônaco. O resultado na corrida de rua nada tinha a ver com o teste, mas o que isso viria a beneficiar a Mercedes dali em diante era o que preocupava as equipes rivais.

As coisas não mudaram tanto a curto prazo, mas logo depois a Mercedes dominou o GP da Inglaterra em Silverstone, com possibilidade até de uma dobradinha. Que não aconteceu porque estourou o pneu de Hamilton liderando a corrida. Mas Rosberg voltou a vencer. Na Alemanha, apesar de mais uma pole de Hamilton, as coisas não correram bem para a Mercedes. Mas veio a Hungria e, finalmente, Hamilton venceu a primeira dele na equipe alemã. Aliás, a primeira de um piloto inglês com um carro Mercedes desde Stirling Moss em 1955.

Pode-se alegar que o circuito da Hungria é muito parecido com o de Mônaco em termos de velocidade e curvas de baixa. Mas a vitoria foi tranquila demais. Isso cria uma expectativa para as duas próximas, em Spa-Francorchamps e Monza, pistas de alta velocidade. O chefe da equipe Ross Brawn admite que os novos pneus devem beneficiar alguns e prejudicar outros, mas é cedo pra dizer quem vai se dar bem. Mas ele gostou de ver que "os carros que vinham se comportando muito bem passaram por alguma dificuldade''.

A sorte da Red Bull é que, enquanto a Mercedes fazia apenas poles, Vettel soube aproveitar o bom equilíbrio do carro para vencer no Canadá e Alemanha. Graças a isso, mantém uma liderança ainda tranquila (172 pontos, contra 134 de Raikkonen, 133 de Alonso e 124 de Hamilton). Mas a Fórmula 1 está com pneus novos e, assim como a Ferrari já admite que para ela a mudança foi ruim, pode ter sido melhor para a Mercedes do que para a Red Bull. Vettel fez um modesto terceiro lugar na Hungria e Webber foi quarto (nesse caso, prejudicado pela falta do kers).

O que deixa muito claro que a Ferrari foi quem mais perdeu é o fato de o presidente Luca di Montezemolo ter retomado as críticas aos treinos secretos de maio e, desta vez, acusando diretamente a FIA de não ter tido coragem de punir a Mercedes.

Quanto à Lotus, bem, aí é questão de carro bem nascido, equilíbrio inabalável em qualquer tipo de pista e, por tudo isso, Raikkonen já roubou de Alonso a vice-liderança do campeonato. O problema da Lotus será a falta de dinheiro para continuar a desenvolver o seu bom carro no restante do campeonato. A equipe tem dívidas e, mesmo tendo vendido uma participação para o fundo Infinity, anda atrasando até os salários de Kimi e Grosjean. Este é apenas mais um motivo para Kimi cair fora. Hoje é ele o sonho de consumo de qualquer grande equipe.