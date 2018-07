Muguruza arrasa norte-americana e será rival de Azarenka nas oitavas em Miami Quarta cabeça de chave do Torneio de Miami, a espanhola Garbiñe Muguruza arrasou a norte-americana Nicole Gibbs, 74º colocada do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/0, na noite deste domingo, para garantir vaga nas oitavas de final da competição realizada nos Estados Unidos.