Muguruza sofre, mas derrota italiana em 3 sets na estreia em Wimbledon

Segunda cabeça de chave na capital inglesa, Muguruza começou a partida dando a impressão de que poderia superar a atual 24ª colocada da WTA com facilidade. Embora tenha tido o seu saque por uma vez, ela converteu três de nove break points para fazer 6/3.

Na segunda parcial, porém, Giorgi reagiu ao confirmar todos os seus serviços e ao converter um de dois break points para aplicar o 7/5 que empatou o jogo.

Já o terceiro set, bastante equilibrado, só foi ter a espanhola triunfando após conseguir aproveitar uma de sete chances de quebrar o saque da italiana, que nesta parcial não ameaçou o serviço da adversária por nenhuma vez e acabou sucumbindo com uma derrota por 6/4.

A próxima adversária de Muguruza será a eslovaca Jana Cepelova, que em outro duelo desta segunda-feira derrotou a colombiana Mariana Duque por duplo 7/5.

VENUS VENCE, IVANOVIC CAI - Duas ex-líderes do ranking mundial que estiveram em ação nesta segunda-feira na chave de simples de Wimbledon, Venus Williams e Ana Ivanovic tiveram destinos diferentes. A norte-americana, hoje na oitava posição da WTA, venceu a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, para avançar à segunda rodada. Já a sérvia, 23ª cabeça de chave em Londres, acabou sendo surpreendida pela russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 e 7/5.

Oitava pré-classificada, Venus agora terá pela frente na próxima fase a grega Maria Sakkari, que em outro duelo do dia derrotou a chinesa Saisai Zheng por 6/3 e 6/2. Já Alexandrova medirá forças na segunda rodada com a alemã Anna-Lena Friedsam, que eliminou a casaque Zarina Diyas com parciais de 6/4 e 6/0.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória nesta segunda-feira foi a norte-americana Madison Keys. Nona pré-classificada, ela arrasou a alemã Laura Siegemund por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e se credenciou para encarar na segunda rodada a belga Kirsten Flipkens, que curiosamente estreou superando a norte-americana Nicole Gibbs pelo mesmo placar de 6/3 e 6/1.

Carla Suárez Navarro e Samantha Stosur, respectivas 12ª e 14ª cabeças de chave, também confirmaram favoritismo em suas estreias nesta segunda. A espanhola passou pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/4, enquanto a australiana bateu a polonesa Magda Linette por 7/5 e 6/3. A italiana Sara Errani, por sua vez, confirmou a sua condição de 20ª cabeça de chave na estreia ao passar pela romena Patricia Tig por duplo 6/4.

A ucraniana Elina Svitolina, alemã Carina Witthoeft, a japonesa Kurumi Nara, a espanhola Lara Arruabarrena, a russa Darya Kasatkina, a alemã Sabine Lisicki, a norte-americana Samantha Crawford, a checa Denisa Allertiva, a casaque Yaroslava Shvedova e a francesa Alize Cornet foram outras tenistas que estrearam com triunfos em jogos já encerrados nesta segunda-feira.