Muhammad Ali comemora 70 anos em Las Vegas

LAS VEGAS - O lendário Muhammad Ali voltou a Las Vegas como protagonista e comemorou 70 anos de vida, completados no mês passado, ao lado de famosos, homens de negócios e até do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que se fez presente através de uma mensagem de vídeo.

O evento realizado na noite deste sábado no hotel MGM Grand, em Las Vegas, que teve como fim arrecadar fundos para ações beneficentes de alguns dos presentes, foi um sucesso completo.

Vários artigos que remetem à carreira do boxeador foram leiloados, entre eles as luvas com que Ali defendeu pela primeira vez o título de campeão mundial, justamente em Las Vegas, que foram arrematadas por mais de US$ 1 milhão pelo empresário de hotéis e cassinos Lorenzo Fertitta.

Ali, que sofre do Mal de Parkinson há 30 anos, recebeu a homenagem de mais de 2 mil pessoas, que pagaram US$ 1,5 mil por convite. Entre elas, estavam o jogador David Beckham, o pugilista Manny Pacquiao, o ator e diretor Anthony Hopkins e a modelo e atriz Cindy Crawford.

Outro que esteve presente foi o ator Samuel L. Jackson, que dedicou uma versão da música "Stand By Me" à estrela da noite, em uma cerimônia que durou mais de cinco horas.

Todos quiseram participar das homenagens a um pugilista que alcançou um histórico de 56 vitórias, 37 delas por nocaute, e que perdeu apenas cinco vezes. Obama, primeiro presidente negro da história dos EUA, definiu Ali como um ícone.

"Feliz aniversário, campeão", disse Obama através de uma mensagem de vídeo gravado. "Como lutador e fora do ringue, você sempre foi espetacular e motivo de inspiração para todo mundo, algo que você continua fazendo", completou.

O ex-tenista Andre Agassi, por sua vez, disse que Ali mostrou ao mundo que cada pessoa, independentemente de sua profissão, tem o dever de ajudar os demais.

"O que ele fez como atleta foi incomparável, e o impacto que ele teve continua presente na sociedade. Por isso, estamos aqui nesta noite. Estamos muito agradecidos pelo que Ali fez", declarou Agassi.

Acompanhado pela família, o ex-boxeador se sentou junto a Stevie Wonder, que tocou piano e cantou sua versão de "Parabéns para Você".

Outras estrelas como Diddy, Kelly Rowland, LL Cool J, Quincy Jones, Sugar Ray Leonard e o promotor de boxe Bob Arum, também estiveram a seu lado.

"O maior de todos os tempos" destacou Diddy após se dirigir aos presentes e gritar "Feliz aniversário, Ali".

A esposa do homenageado, Lonnie Ali, foi a encarregada de discursar no jantar, e disse que o maior desejo de seu marido foi sempre o de inspirar e ajudar os demais, especialmente quando se aposentou. Depois, ela apresentou um vídeo sobre a vida de seu marido, incluindo cenas de seu trabalho junto a crianças de baixa renda.

"As pessoas procuram milagres, esperam surpresas de todo tipo. No entanto, a maior maravilha, o milagre e a surpresa maior é o que se encontra no coração de cada um", afirma Ali no vídeo.