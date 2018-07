Muhammad Ali virou personagem em 78 e lutou contra Superman

Antes desse famoso duelo, Superman já havia enfrentado o lutador profissional de luta livre Antonino Rocca. A publicação do gibi foi adiada várias vezes, e, quando foi às bancas, Ali já havia perdido o trono dos pesados para Leon Spinks, em fevereiro. Em setembro do mesmo ano, ele o recuperaria.

O combate foi no planeta Bodace, em torno do qual orbita um sol vermelho, que temporariamente priva Superman de seus superpoderes. Superman é treinado pelo próprio Ali na arte do boxe.

Ali manda o homem do planeta Kripton para a lona.

A revista foi republicada em português este ano.