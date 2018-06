Muita confusão nas ruas da Filadélfia após conquista dos Eagles

Muita confusão nas ruas da Filadélfia, após a conquista do título da NFL pelo time do Philadelphia Eagles, domingo à noite, em Minneapolis. Milhares de pessoas se aglomeraram pelas ruas, muitos deles subiram em carros, postes e até atearam fogo em caixas de madeira, enlouquecidos pela conquista após quase 60 anos de espera.

+ Philadelphia Eagles supera o New England Patriots e conquista o Super Bowl 52

Até a estátua do personagem de cinema Rocky Balboa, um dos pontos turísticos da cidade, foi lembrada com uma ilustração nas redes sociais em que ela aparece com o corpo do quarterback Nick Foles, apontado como o melhor jogador da final de ontem diante do New England Patriots.

Dezenas de carros foram destruídos, várias marquises de hotéis desabaram e muitos bares tiveram quebradas mesas e cadeiras. Nem mesmo os carros de polícia foram respeitados. Um deles chegou a ser escalado por um torcedor, que ficou em pé no teto do veículo, festejando a vitória.