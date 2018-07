Muitas crianças iniciam no judô, mas poucas seguem na vida profissional

SÃO PAULO - Os pais que pretendem colocar seus filhos para treinar judô precisam ter uma preocupação em mente: procurar um bom profissional. Um dos grandes problemas do judô no Brasil está no excesso de academias clandestinas, que "vendem" um falso ensinamento. A opinião é de Marcos Dagnino, um dos técnicos mais conceituados do País quando o assunto é treinamento para crianças. "Existe muita gente que ensina violência. Antes de formarmos campeões, precisamos formar pessoas de caráter", diz o professor.

Com 25 anos de experiência e trabalhos realizados nos clubes Paulistano, Tênis Clube e na USP, Marcos, formado em Educação Física, afirma que a proximidade dos pais e o acompanhamento dos treinos dos filhos é primordial para o aprendizado e desenvolvimento.

"As crianças, quando entram no judô com seis, sete anos, são totalmente dependentes dos pais para ir aos treinos e competições. Caberá aos pais abdicarem de alguns momentos de lazer para levar seus filhos aos eventos do judô."

O professor ensina que o contato das crianças com o judô deve ser gradativo. "É preciso ensinar as técnicas com brincadeiras. É necessário que o garoto saiba cair, mas ele não pode se machucar, pois corremos o perigo dele desistir de treinar. Vamos deixar as dores para mais tarde quando ele chegar à adolescência."

Para Marcos Dagnino, o fato de muitos jovens abandonarem o judô após pouco tempo de treino tem como uma das causas o mau ensinamento dos fundamentos do esporte nos primeiros treinos. "Muitos garotos chegam aos 13 anos com dificuldade para fazer rolamentos simples. Com o aumento do nível dos treinos, é normal que eles deixem o esporte."

Marcos dá como exemplo de uma ótima formação técnica Tiago Camilo e Leandro Guilheiro. "Eles tiveram a oportunidade de iniciar os treinos com grandes mestres, como Macaqueba, Paulo Duarte, Ivo Nascimento. Por isso, atingiram um nível bastante elevado."