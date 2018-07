Mulher de 100 anos carregará tocha nos Jogos Olímpicos de Londres

LONDRES - Os organizadores da Olimpíada divulgaram o kit branco e dourado que será usado pelos carregadores da tocha quando eles conduzirem a chama em sua jornada de 8.000 milhas ao redor da Grã-Bretanha, e uma senhora de 99 anos está entre os participantes.

Dinah Gould, que já será uma centenária quando caminhar por 300 metros com a tocha ao longo das ruas de Londres, não era nascida quando a cidade sediou seus primeiros Jogos Olímpicos em 1908, mas se lembra de quando a capital realizou os Jogos de 1948.

"Eu só espero fazer um bom trabalho", disse ela nesta segunda-feira, apoiando-se em sua bengala.

Gould, que prefere usar Diana como seu primeiro nome, explicou que sua boa forma vem da ioga e do chocolate.

"Eu sou chocólatra e saúde boa está nos meus genes -a minha mãe viveu até ter 102 anos", explicou ela.

Ela vestia o kit oficial dos carregadores da tocha, uma roupa em branco e com pedaços de ouro, que os organizadores descreveram em comunicado como "acentuando a energia da chama olímpica".

Gould está entre os 7.300 carregadores da tocha nomeados nesta segunda-feira e outros 700, incluindo celebridades, serão anunciados mais tarde.

Também vestindo o kit estava a mais nova dos carregadores, Dominic Macgowan, uma das 212 crianças que terá 12 anos quando conduzir a chama.

Outros carregadores incluem um membro das forças reservistas que se feriu no Afeganistão em 2009, um analista de tecnologia da informação cujos pais emigraram de Bangladesh para construir uma casa e um negócio no local onde hoje está o Parque Olímpico, e uma garota que pretende ser técnica de futebol nos Estados Unidos quando crescer.

PROCESSO DE NOMEAÇÃO

Os organizadores também divulgaram as ruas pelas quais a tocha irá passar em seu tour de 70 dias, que começa em 19 de maio e termina no estádio, na cerimônia de abertura, no dia 27 de julho.

Vários carregadores da tocha foram indicados por familiares, amigos e comunidades locais por meio de um processo de nomeação pública.

Cada um dos 8.000 condutores levará uma versão individual da tocha de alumínio triangular pintada em ouro, que tem sido comparada a um grande ralador de queijo por causa de sua aparência.

A cada dia a tocha será levada por 115 carregadores, em média, passando por pontos da Escócia, Gales e Irlanda do Norte, além da capital irlandesa, Dublin. Os métodos de transporte incluem barco, bonde, balão de ar quente, bicicleta, moto e cavalo, além de carregarem a pé.

A jornada da tocha vai passar por muitos monumentos e locais históricos e será protegida por equipes da polícia especialmente escolhidas.

Depois de ter sua chama acesa por raios do sol na Olímpia Antiga, o revezamento da tocha começará em Land's End, o ponto mais sudoeste da Inglaterra.

"A emoção vai ser cada vez mais contagiante já que as pessoas em toda a Grã-Bretanha agora começam a planejar para onde eles irão para ver a chama olímpica e animar os carregadores locais", disse Jeremy Hunt, secretário de Estado de Cultura, Olimpíadas, Mídia e Esporte.