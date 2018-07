Mulheres tentam manter hegemonia no continente

Presente em todas as conquistas e melhor jogadora do Brasil, Paula Ishibashi quer manter o currículo invicto. A jogadora ressalta que as adversárias evoluíram de um ano para cá. "Estamos muito bem preparadas e faremos o nosso melhor. Daremos mais de 100% em cada jogo e vamos buscar mais esse título com unhas e dentes."

O Brasil está no Grupo A, com Argentina, Paraguai e Venezuela. Na outra chave estão Uruguai Chile, Peru e Colômbia. As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para as semifinais e lutam em jogo eliminatório por vaga na decisão.