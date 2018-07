Mulheres trocam as carreiras pelo lar As mulheres dos treinadores colocaram o termo "feminismo" na gaveta da cômoda. Realizando um movimento contrário ao da maioria das mulheres, que trocou o avental pelo uniforme de trabalho, a pia pela mesa do escritório, elas abdicaram das carreiras profissionais para cuidar da família. Falam da escolha numa boa, sem rancores ou lamúrias. Todas as esposas ouvidas pelo Estado "administram o lar" com prazer, como definiu a companheira de Muricy.