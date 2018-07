Muller não faz acordo financeiro e fica fora do álbum Para frustração dos torcedores do São Paulo, o único ídolo do clube que não estará no álbum de figurinhas histórico que será lançado na próxima sexta é o ex-atacante Muller, que não aceitou o valor pago aos outros craques e proibiu sua participação. "Ele pediu R$ 15 mil enquanto todos os outros receberam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, sendo que muitos até abriram mão do direito de imagem", afirmou um dirigente do clube. No dia 9, quando a equipe enfrenta o Comercial, no Morumbi, a Panini fará uma ação com distribuição do álbum de 44 páginas para os torcedores que forem ao jogo. / P.F.