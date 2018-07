Multidão recebe a seleção uruguaia

MONTEVIDÉU

Cerca de 60 mil pessoas recepcionaram a seleção uruguaia, campeã da Copa América, por volta das três horas da manhã de ontem no Estádio Centenário, em Montevidéu. O público festejou a conquista obtida na Argentina e vibrou com os jogadores durante a volta olímpica.

A delegação, liderada pelo craque Forlán e pelo capitão Lugano, desembarcou no Aeroporto Internacional de Carrasco, por volta das 22h30 e iniciou um trajeto de ônibus de 12 quilômetros até o estádio. Milhares de pessoas acompanharam a comitiva, que precisou ir em marcha lenta.

O atacante Luis Suarez, do Liverpool, eleito o melhor jogador da Copa América, disse que os torcedores "mereciam a festa por todo o sofrimento que passaram nos últimos anos". O Uruguai não conquistava um título importante desde 1995.

"É preciso festejar bastante. Estou com vontade de ir para as ruas comemorar com todos", afirmou o eufórico Diego Forlán, autor de dois dos três gols uruguaios na final vencida diante do Paraguai por 3 a 0.

Forlán também destacou o fato de ter repetido o mesmo feito do avó materno e do pai, que foram campeões da Copa América.

Sebastián "El Loco" Abreu, do Botafogo, foi mais uma vez fiel ao seu bom humor. "Nos deram o prêmio de fair-play e deram ao Lugano, que é como dar o Nobel da Paz para o Bin Laden", brincou o atacante. "Assim como no Mundial da África do Sul, voltei a ganhar como o melhor reserva da competição", disse o atacante, que só entrou alguns minutos na semifinal diante do Peru, sem conseguir tocar na bola.

Um dos momentos mais emocionantes no Centenário ocorreu quando o zagueiro Victorino, enrolado na bandeira uruguaia e com uma peruca azul, levantou a taça em direção às arquibancadas.

A festa em Montevidéu começou logo após o fim da partida. Nenhum incidente grave foi registrado, apesar de todo o transporte coletivo da capital uruguaia ter sido suspenso, por causa do grande número de pessoas nas ruas, impedindo qualquer circulação de veículos.

O problema maior ficou para os lixeiros, devido ao grande acúmulo de entulhos. Principalmente latas de cerveja.