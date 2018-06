Hoje sai a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018

RIO - A seleção brasileira que tentará quebrar um jejum de 16 anos e trazer o hexa da Copa do Mundo da Rússia será conhecida nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, quando o técnico Tite anunciará a lista de 23 convocados para o Mundial da Rússia. Dezesseis jogadores já têm lugar garantido para a competição que começa no próximo mês, enquanto as outras sete vagas são disputadas por pelo menos 19 atletas. Estadão fará um AO VIVO da convocação a partir das 12h30, com informações direto da sede sa CBF. A Rádio Eldorado também terá um programa especial a partir das 14h sobre a lista do técnico Tite.

Com base nas últimas convocações ou mesmo em declarações recentes de Tite, restava definir um nome para o gol, um para a zaga, dois para as laterais, dois para o meio de campo e um para o ataque.

Além dos 23 que irão compor a lista principal, outros 12 jogadores terão seus nomes enviados à Fifa como suplentes. Eles poderão ser chamados em caso de corte por lesão. Tite não deve revelar quem serão os jogadores que ficarão à espera.

Dentre os 23, o setor mais imprevisível é a lateral. Das quatro vagas, apenas duas estão confirmadas, com Marcelo sendo soberano no lado esquerdo. Filipe Luís vinha sendo a primeira opção para a reserva, mas o jogador ficou quase 50 dias afastado após sofrer uma fratura na fíbula, em março, e agora vê sua vaga ao alcance de Alex Sandro. O lateral da Juventus conta com grande admiração de Tite.

A principal dúvida, contudo, está no lado direito. Desde que o técnico assumiu, Daniel Alves – que foi cortado da Copa na sexta-feira passada devido a uma grave lesão no joelho direito – jamais teve a posição ameaçada. E, em quase dois anos à frente da seleção, o técnico nunca deixou claro quem seria seu substituto. Com a lesão, Fagner é o mais cotado para ser convocado hoje. Danilo é favorito para a outra vaga.

Há expectativa também sobre quem será o escolhido para ser o “ritmista” que Tite tanto procura no meio-campo. Seis nomes já estão certos: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian foram presenças constantes nas listas de Tite e irão à Copa. Outras duas vagas estão abertas. Giuliano e Fred são os favoritos para ocupá-las.

Nos demais setores, a briga é por um espaço entre os reservas. Alisson e Ederson estão garantidos no gol, faltando saber quem será o terceiro goleiro. Cássio leva vantagem por ter sido chamado mais vezes do que Neto. Geromel, por sua vez, é o mais cotado para ficar com a última vaga entre os zagueiros, e Douglas Costa deverá ser o escolhido para o ataque.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO NÃO TERÁ TANTA POMPA

O anúncio dos convocados ocorrerá em uma cerimônia bem menos pomposa do que aquela vista há quatro anos, às vésperas da Copa no Brasil. Na ocasião, Luiz Felipe Scolari anunciou os jogadores em uma casa de shows no Rio para mais de 700 jornalistas.

Dessa vez, a comissão técnica optou por maior sobriedade. O local escolhido foi a sede da CBF. Cerca de 350 profissionais de imprensa estão credenciados. Como o auditório não comporta todo mundo, foi improvisado um “puxadinho”. No local, haverá telões e área para entrevistas. / COLABORARAM ALMIR LEITE E CIRO CAMPOS

17/06/2018 - Brasil x Suíça - Rostov

22/06/2018 - Brasil x Costa Rica - São Petesburgo

27/06/2018 - Brasil x Sérvia - Moscou

2/07 * - Oitavas de final - Samara

6/07 - Quartas de final - Kazan

10/07 - Semifinal - São Petersburgo

15/07 - Final - Moscou

* se passar em primeiro do Grupo E