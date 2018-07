- MUNDIAL DE CLUBES - A chance que Jorge Henrique queria

Há jogadores que são predestinados e considerados de "decisão". Jorge Henrique, nome de santo, que tem uma carreira cheia de altos e baixos, é um deles. Na hora da decisão, do principal jogo do ano, ele é reconduzido ao time titular.

"Eu não esperava, o Douglas estava bem, confesso que fiquei surpreso", disse ele. De titular na reta final da Libertadores, passou um segundo semestre fincado no banco de reservas ou contundido - sofreu um edema na coxa esquerda.

Tite confirmou o time que encara o Chelsea antes de comandar o treino decisivo no estádio de Yokohama. Ele quer uma equipe mais veloz, mas ao mesmo tempo marcadora. Jorge disse que teve uma conversa tranquila com o treinador e que está preparado para o jogo. "Ele me conhece há bastante tempo e sabe o que eu posso fazer."

O atacante venceu a disputa com Romarinho por dois motivos: é mais marcador e tem em seu histórico, além de gols decisivos, ter ajudado Alessandro a marcar Neymar na Libertadores.

Parar Neymar virou referência desse time que agora precisa brecar um time de jogadores talentosos como Hazard, Mata e Oscar. Tite passou um vídeo da semifinal contra o Santos em que o Corinthians anulou o craque santista. "Eu ajudei o Alessandro, é isso que ele quer que eu faça."

Malandro e provocador, Jorge também vai tentar atrapalhar a vida de Ashley Cole, o lateral-esquerdo do Chelsea. A ideia é que a bola seja rifada da defesa do time inglês e não chegue redonda nos pés de Oscar.

Jorge Henrique conhece muito bem o Chelsea. Da televisão e agora ao vivo. Jorge foi um dos jogadores que não foram ao estádio assistir à partida entre Al Ahly e Sanfrecce, a que definiria o primeiro rival do Corinthians.

"Sou pequenininho, mas não sou pinguim", disse ele - nevava e fazia um frio cortante no estádio de Toyota.

Mas também fazia frio na noite em que o Chelsea enfrentou o Monterrey e ele, como outros jogadores, não obrigados, quis ir ao estádio com Tite e toda a comissão técnica. "Vim ver o Chelsea jogar."

Jorge participou ativamente de todos os títulos do Corinthians pós-rebaixamento. Foi decisivo na vitoriosa conquista da Copa do Brasil de 2009, jogando ao lado de Ronaldo, e do Brasileiro de 2011. Uma transferência para o Cruzeiro foi cogitada no final do ano passado. Ele continuou. E foi essencial para o time vencer a Libertadores. Agora, pode ser o "cara" do Mundial.