- MUNDIAL DE CLUBES - Câmera na mão e 'vai, Corinthians' na cabeça

A saga corintiana no Japão vai virar documentário. E não será aquele que uma equipe contratada pela diretoria produzirá com imagens dos bastidores da equipe na Ásia e que já está tendo trechos divulgados na internet. No melhor estilo "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", o engenheiro Diego Ortiz, 24 anos, tem filmado tudo o que vê, desde o embarque em São Paulo, semana passada, passando pelos Estados Unidos. Já são mais de 30 horas de gravação.

As imagens são feitas com um câmera GoPro, conhecida como a mais versátil do mundo. Cabe na palma da mão. A qualidade é em alta definição, o que permite a reprodução em tela de cinema.

"Assim que decidi vir para o Japão, tive essa ideia de gravar tudo para depois fazer um documentário", conta. "O que a torcida do Corinthians está fazendo aqui no Japão vai entrar para a história e isso não poderia ficar registrado apenas na memória, tinha de ser gravado para ficar para a posteridade."

Ele, no entanto, ainda busca patrocínio para o acabamento. "As imagens estão aí e tenho certeza que todo mundo vai gostar, não só os corintianos. Só preciso de alguém que banque um trabalho de edição bacana."

Em sua estadia pelo Japão, Ortiz já visitou Tóquio, Nagoya, Toyota, Kyoto, Hiroshima e o Monte Fuji, sempre acompanhado de amigos "loucos" como ele. Uma das passagens mais engraçadas ocorreu em um templo budista na capital do país. Em um ambiente de silêncio absoluto, começaram a chegar corintianos no local. Um, dois, três... De repente, eles já eram mais de 30. Foi então que um deles resolveu puxar o coro "aqui tem um bando de loucos, loucos por ti Corinthians". Para desespero dos seguranças do templo.

Ortiz diz que as melhores e mais emocionantes imagens foram feitas no dia do jogo contra o Al Ahly. Ele filmou os primeiros torcedores que começaram a se aglomerar na estação de trem Toyotashi. Depois, registrou a peregrinação dos "fiéis" até o estádio e com um suporte que permite colocar a câmera a quase três metros do chão capturou o momento em que os torcedores dominaram a ponte de Ohashi, que dá acesso à arena.

A câmera de Ortiz, porém, não tem imagens de Gabriel Chiavassa, de 24 anos, que resolveu andar fantasiado de cavalo pelo Japão. Ele só tira a máscara para comer, tomar banho e dormir. Virou atração. Diz que a atitude não é promessa, mas passaria a ser. "Se o Corinthians for campeão, vou cavalgar pelo estádio de Yokohama." É a cena que falta para encerrar o documentário de Ortiz.