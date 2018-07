Mundial de Clubes vale menos que título da Copa Libertadores

A conquista do título mundial renderá aos jogadores do Corinthians menos dinheiro do que a da Libertadores da América. Se o time for campeão no Japão, cada jogador receberá cerca de R$ 250 mil, valor inferior ao recebido pelo sucesso na Libertadores - R$ 300 mil para os titulares. Uma das razões para o prêmio inferior é o fato de o Mundial ser um torneio de tiro curto, com apenas dois jogos. Já para conquistar a América foram necessárias 14 partidas, disputadas ao longo de cinco meses.

Metade da premiação paga pela Fifa ao campeão do torneio, que é de US$ 5 milhões (R$ 10,5 milhões), será usada para premiar o time. A Conmebol pagou ao Corinthians R$ 3,7 milhões pelo título da Libertadores.

No torneio continental, o Corinthians teve "prejuízo", pois a premiação paga aos jogadores foi maior do que a recebida da Conmebol. No Mundial, acontecerá o inverso. O prêmio oferecido pela Fifa ao campeão é suficiente para pagar os jogadores, reforçar os cofres alvinegros e cobrir os custos da viagem. A comitiva do Corinthians no Japão é formada por 50 pessoas e a verba oferecida pela Fifa para passagens aéreas e hospedagem não é suficiente para tanta gente.

O presidente Mario Gobbi está seguro de que o fato de a premiação aos jogadores já estar acertada dará tranquilidade ao time no Mundial. "Não poderíamos viajar com pendências, seria contraproducente", disse ele ao Estado. "Não é só a premiação, contratos e renovações também já estão acertados. Viajamos com tudo definido."

O prêmio que a Fifa paga ao campeão mundial é alto, mas dirigentes corintianos dizem que o maior ganho do clube em caso de título será o de imagem. O nome do Corinthians ganharia visibilidade e, assim, seria mais fácil conseguir lucrativas partidas amistosas no exterior e fazer novos contratos de patrocínio.

Proteção. Além de impedir que pendências financeiras atrapalhem o Corinthians no Mundial, a diretoria também tem a preocupação de evitar que o time caia no oba-oba da torcida, que está de prontidão na porta do hotel de Nagoya em que a delegação está hospedada.

Tite, no entanto, vê a situação por outro lado. Para o técnico, o calor da torcida só ajuda o time. "O Corinthians tem uma característica especial, que é o carinho do seu torcedor. Isso ficou mais do que evidenciado na saída do Brasil, mas tem sido uma característica ao longo dos jogos."