Mundial de League of Legends 2019: Confira um guia completo sobre o campeonato

O Mundial de League of Legends é um torneio sempre realizado no segundo semestre do ano e é a última competição da temporada. O torneio conhece seus 16 primeiros membros após o final da temporada de verão no hemisfério norte. Os campeões das principais regiões (América do Norte, Europa, Coreia do Sul, China, Vietnã e Taiwan, Hong Kong e Macau) garantem vaga automática para a fase de grupos. A final do Mundial, no ano passado, em Incheon, na Coreia do Sul, foi assistida por 99,6 milhões de espectadores únicos em todo o mundo.

Para as todas as outras regiões, com exceção de Taiwan, há outra vaga de acesso automático para o time que melhor pontuou durante todo ano. Os pontos são ganhos com a soma da performance dos times nos dois torneios nacionais que acontecem durante a temporada: o torneio de primavera e de verão. A China ainda possui uma terceira vaga automática, ganha pelo mesmo sistema. As outras regiões podem participar da região por vaga na fase classificatória.

Nesta fase, 12 times de todo o mundo disputam o acesso para a fase de grupos do torneio. Aqui jogam campeões nacionais de regiões que não possuem acesso direto (como Turquia, Brasil, América Latina Norte e Sul, Japão, Comunidade dos Estados Independentes, Sudeste da Ásia e Oceania) e equipes que ficaram no terceiro lugar entre as que mais pontuaram durante o ano (Coreia, Europa, Vietnã e Taiwan, Hong Kong e Macau).

Dos 12, avançam quatro para a fase de grupos para totalizar 16 times. Neste ano, entre as regiões representadas nos 16 participantes estão Coreia (três times), China (três times), Europa (três times), América do Norte (três times), Taiwan, Hong Kong e Macau (três times) e Vietnã (um time). Após a fase de grupos, começa o “mata-mata” nas quartas de final. As partidas são definidas em melhores de 5 até a final.

A edição atual do Mundial de Lol acontece na Europa. O torneio começou no dia 2, com a fase de entrada, que foi até o dia 8. A fase de grupos, que começa no dia 12 e vai até o dia 20, o Verti Music Hall, em Berlim. O Palacio Vistalegre, em Madrid, sedia os jogos eliminatórios das quartas de final (a acontecer nos dias 26 e 27 de outubro de 2019) e semifinais (nos dias 2 e 3 de novembro), até a partida decisiva, dia 10 de novembro, no AccorHotels, em Paris. A equipe campeã sai com mais de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 8,2 milhões).

Todos os campeões do Mundial de Lol

Primeira temporada (2011) - Fnatic (Europa), no Dreamhack Jönköping, Suécia;

Segunda temporada (2012) - Taipei Assassins (Taiwan), em Los Angeles, Estados Unidos;

Terceira temporada (2013) - SK Telecom T1 (Coreia do Sul), no Staples Center, Los Angeles, Estados Unidos;

Quarta temporada (2014) - Samsung Galaxy White (Coreia do Sul), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, Seul, Coreia do Sul;

Quinta temporada (2015) - SK Telecom T1 (Coreia do Sul), no Mercedes-Benz Arena, Berlim, Alemanha;

Sexta temporada (2016) - SK Telecom T1 (Coreia do Sul), no Staples Center, Los Angeles, Estados Unidos;

Sétima temporada (2017) - Samsung Galaxy (Coreia do Sul), no Estádio Nacional de Pequim, Pequim, China;

Oitava temporada (2018) - Invictus Gaming (China), no Estádio Munhak de Incheon, Incheon, Coreia do Sul.