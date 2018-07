Mundial de patinação artística em Brasília tem até goteira no ginásio

O time argentino do The Magic of Light teve a apresentação interrompida após vários esportistas caírem - um forte temporal caía sobre a cidade. As exibições foram adiadas para a manhã desta segunda-feira. "Estamos falando de um estádio com 40 anos, antigo, que passa por manutenção permanente. Uma arena com tantos anos está sujeita a um contratempo desse tipo, a uma telha que fure", minimizou o secretário de Esporte, Célio René.

De acordo com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Patinação Artística, Alexandre de Almeida Filho, a entidade gastou R$ 317 mil com o evento, entre despesas com hospedagens, transporte e uma nova pista de patinação, trazida para Brasília.