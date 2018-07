Mundial de Salto de Penhasco tem última etapa antes da chegada ao Brasil

SÃO PAULO - Em um local que serviu de cenário para um dos filmes de Harry Potter, acontece neste sábado, no País de Gales, a sexta etapa do Campeonato Mundial de Salto de Penhasco. Pembrokeshire, um condado a sudoeste do país com apenas 1,8 mil habitantes, é uma das menores cidades da Europa - e última parada antes de a competição chegar ao Brasil, em etapa marcada para 28 de setembro, em Niterói.

O Mundial de Salto de Penhasco tem a liderança do inglês Gary Hunt, enquanto que o colombiano Orlando Duque e o russo Artem Silchenko também estão na briga pelo título. O Brasil não terá representantes na etapa deste sábado, mas dois competidores do País - os paraenses Jucelino Alves e José Wilker do Nascimento - já confirmaram presença na edição de Niterói, que será a primeira em solo brasileiro.