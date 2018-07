Mundial do Rio tem público recorde em dia ruim do Brasil

O aumento de público não se deve às pessoas que voluntariamente reservaram ingressos para assistir às finais desta quinta-feira no Maracanãzinho, mas, sim, ao "Lotação Esgotada", programa da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) cuja função já é explicada no nome.

A CBJ procurou as secretarias de esporte do município e do Estado do Rio para oferecer a oportunidade de crianças e adolescentes carentes assistirem ao Mundial em local privilegiado. Todas as tardes, os lugares de cadeiras e arquibancadas que aparecem de fundo na imagem do tatame 2 (onde acontecem as finais), são reservadas ao "Lotação Esgotada". Quem fica nessas áreas usa camiseta promocional das três empresas nacionais que patrocinam o campeonato: Petrobras, Bradesco e Sadia.

As próprias placas de indicação do Maracanãzinho apontam para o "Lotação Esgotada", deixando claro que não há espaço ali para o torcedor comum (até jornalistas são barrados). Nesta quinta-feira, mais de 2 mil crianças e adolescentes ocuparam estes lugares. De acordo com Anne Boechat, coordenadora do projeto, 46 ônibus foram ao Maracanãzinho.

Esses jovens vêm de escolas municipais e estaduais do Rio e de projetos sociais, como as Vilas Olímpicas. Tanto na quarta-feira quanto nesta quinta, dias em que lutaram Rafaela Silva e Victor Penalber, o Instituto Reação, onde eles treinam, esteve presente em peso no Maracanãzinho. Na quarta, deu sorte para Rafaela, que conquistou o primeiro título mundial do judô feminino brasileiro. Nesta quinta, porém, nem viram Penalber, eliminado ainda na etapa da manhã, lutar.

Formado também por pessoas com deficiência, o público do "Lotação Esgotada" recebe até alimentação durante a estada de cerca de três horas no Maracanãzinho: um lanche de queijo e presunto, suco de frutas e uma barrinha de cereal.

Apesar da maioria absoluta de crianças e adolescentes nas arquibancadas, os hits mais puxados pelos animadores de torcida no Mundial, antes do começo das lutas, são os funks "Show das Poderosas", de Anitta, e "Amor de Chocolate", de Naldo.