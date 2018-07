Mundial infantil de Futebol 7 reunirá clubes de 20 países em Goiânia

SÃO PAULO - Na esteira da Copa do Mundo, a cidade de Goiânia, fora da lista das cidades-sede da competição, será palco de um Mundialito de clubes Infantil de Futebol 7. O torneio, que deve reunir até 240 times do mundo, será disputado entre os dias 12 e 19 de abril, no Complexo Esportivo FutArt, na capital goiana.

Até o momento, Sporting, Benfica, Napoli, Lazio Kashima Antlers, Stars of Africa, Atlético de Madrid, Shakhtar Donetsk, Boca Juniors, Colo-Colo, Vasco, Fluminense, Goiás e Cruzeiro já confirmaram presença na competição. As incrições vão atéo próximo dia 28.

Intitulado de Go Cup, o torneio reunirá clubes de 20 países. No total, 3,3 mil atletas disputarão 800 partidas. Todos os times jogarão pelo menos seis vezes até o final do evento. A competição terá cinco categorias, do sub-8 ao sub-12.

No Futebol 7, os times são compostos por seis jogadores na linha, mais o goleiro. No Mundialito, cada equipe pode inscrever 14 atletas e seis membros na comissão técnica. De acordo com a organização, todas as crianças serão premiados pela participação. E 30 equipes ganharão medalhas e troféu de campeão e vice, por série e categoria.

Os jogos terão 20 minutos de duração, com intervalo de cinco minutos. As finais do Go Cup serão realizadas em três estádios: Hailé Pinheiro, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e Estádio Antonio Accioly. As demais partidas vão ocorrer no complexo esportivo, onde os atletas também ficarão hospedados.