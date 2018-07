Mundial no País ajuda entidade a lucrar US$ 1 bilhão A Fifa nunca esteve tão bilionária quanto agora, em plena crise que afeta países ricos. Dados financeiros que serão apresentados amanhã ao Comitê Executivo da entidade mostrarão que o fundo de reservas supera a marca de US$ 1 bilhão (R$ 1,8 bilhão), com uma proliferação de acordos de marketing ligados à Copa de 2014 e série de empresas perfiladas já para fechar entendimentos para as Copas de 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).