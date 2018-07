Mundial 'quase perfeito'deixa brasileiras em 5º Depois de conquistar o quinto lugar e cravar a melhor campanha no Mundial feminino de handebol, a seleção brasileira se consolidou entre as maiores potências do esporte. A vitória sobre a tricampeã Rússia por 36 a 20, ontem, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, refletiu a evolução das jogadoras. Em partida válida pela final, a Noruega bateu a França por 32 a 24 e faturou pela segunda vez o Campeonato Mundial da modalidade.