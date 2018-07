Mundial: R$ 50 milhões para pequenas e micros A Copa do Mundo do Brasil será em 2014 mas já rendeu mais de R$ 50 milhões em negócios para as micro e pequenas empresas brasileiras até agora. Os dados são do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa integra o programa da entidade, que mapeou cerca de 930 oportunidades de negócios para o Mundial. O Sebrae investiu R$ 11 milhões para realizar Encontros de Negócios. "A expectativa é de gerar um volume pelo menos dez vezes maior, ou seja, deve superar R$ 100 milhões somente com os eventos de 2012", ressaltou o presidente Luiz Barretto.