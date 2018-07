Mundial vai aumentar PIB e ajudar a baixar inflação

O economista Ilan Goldfajn, ex-diretor do Banco Central, foi sabatinado ontem por jornalistas do mundo todo durante palestra e entrevista sobre o impacto da Copa do Mundo de 2014 na economia do País. No centro de convenções da Marina da Glória, ele disse que projeta um crescimento adicional de 1,5% do PIB brasileiro em função do evento, além da geração de 250 mil empregos formais no Brasil por causa do Mundial.

Colunista do Estado, Ilan acredita que somente após a Copa o Brasil voltará a ter uma inflação anual em torno de 4,5%.

"Os investimentos agora na infraestrutura vão nos aliviar no futuro. Mais hotéis e estradas e uma gama de novos serviços vão expressar esses números", declarou Ilan.

O economista-chefe do Itaú-Unibanco ocupou lugar na mesa de debates do centro de convenções da Marina a convite da Fifa e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.

Ele detalhou o perfil econômico do Brasil de 1950, quando da primeira Copa no País, e comparou alguns dados daquele período com o modelo atual.

No Mundial de 1950 só havia seis cidades-sede e 67% dos jogos foram disputados no eixo Rio-São Paulo.

No mesmo ano, mais de 54% do orçamento do brasileiro eram gastos com alimentação. Já em 2011, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas e do Itaú, esse montante caiu para 30% , embora continue como o item número 1 das despesas.

De acordo com Ilan, o impacto da Copa do Mundo para o Brasil pode ser mensurado por vários fatores, como investimento em infraestrutura, criação de empregos, consumo e turismo.

Ele destacou que a valorização da "marca" Brasil é outro ponto importante no rastro da Copa. "A competição vai colocar o País definitivamente no mapa graças à exposição de cada uma das regiões envolvidas e da conquista de novos parceiros."

Para Ilan, a Copa vai ter o potencial de aumentar em 25% o turismo nacional e ainda exercer papel fundamental para o incremento das exportações.