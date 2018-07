Mundos distantes

A CBF também mandou a sensibilidade para escanteio, e faz força danada para empurrar a equipe para bem longe da massa. O negócio é colocar o produto cedido para grupo árabe onde render mais. Quando for o momento adequado, deixa a tarefa de reaproximação para os pachecos de sempre - os sinceros e os comprometidos.

A ruptura tem novo exemplo hoje. Você sabe que a seleção faz amistoso com a Turquia? Ouviu dizer, não é? Isso mesmo: Dunga e rapazes se exibem em Istambul, em outra etapa da fase de reconstrução, remontagem e o blá-blá-blá habitual. Quinta apresentação desde a derrota para a Holanda na decisão do terceiro lugar no Mundial, quinta vez diante de plateias de gringos. Em seguida, tem a Áustria, em Viena. Depois, Feliz Natal e próspero Ano Novo.

Dunga chamou apenas quem atua no exterior, mexeu na formação titular e pelo visto mandará o capitão (ou ex ?) Thiago Silva para o banco. Uma forma de mostrar confiança em Miranda e de passar o recado de que ninguém tem lugar fixo. Puxa. Estarão lá também Talisca, Luiz Adriano e outros jovens. Olheiros internacionais se deliciarão e os palpites deles podem influenciar transferências no mercado de janeiro.

Fechada a cortina para a amarelinha, vamos ao que interessa. Embora a CBF não tenha noção, o que conta hoje para o público é a final da Copa do Brasil. Confronto inédito entre Atlético-MG e Cruzeiro. A atenção fica voltada para o estádio Independência - e não se restringe aos mineiros. Quem acompanha o joguinho de bola curtirá o tira-teima entre as duas melhores equipes da temporada. (Não custa lembrar que o Cruzeiro lidera a Série A e se mantém favorito à conquista de outro título e que o Galo está em terceiro lugar.)

Favorito? Nenhum dos dois. E, assim, não significa que me aboleto na segurança do alto do muro. Questão de bom senso. O Cruzeiro tem mais qualidade, jogadores com técnica apurada em relação ao rival. O Atlético sustenta espírito de luta invejável - inúmeros os episódios de superação desde a Libertadores de 2013. Na Copa do Brasil, passou rasteira em Corinthians e Flamengo por dois inacreditáveis 4 a 1, na hora em que tudo parecia ruir. Tem como gastar o fôlego que lhe resta e levantar taça que ainda lhe falta.

O Cruzeiro acertou ao manter a base da conquista do Brasileiro e encorpou com algumas contratações. Marcelo Oliveira não tem dificuldade para repetir o padrão, mesmo com alterações. O Atlético mudou mais - e fez bem ao agradecer a contribuição de Ronaldinho e dispensá-lo meses atrás. O astro já não desequilibrava. E acertou ao dispensar, dias atrás, Jô, André e Emerson Conceição.

A disputa está aberta, ambos devem rever-se em 2015 na Libertadores. Fica a expectativa por recitais, hoje e no dia 26, e paz (se possível) nas arquibancadas e nas ruas. O futebol de Minas está de parabéns.

Mais alma nas pernas. O São Paulo coloca à prova o poder de resistência hoje ao receber o Inter pelo Brasileiro. A moçada de Muricy viaja mais do que piloto de avião e tem esperança em duas frentes - Série A e Sul-Americana. Vale o esforço.

Palavras vão e vêm. O senador eleito Romário apoia o retorno de Eurico Miranda à presidência do Vasco. Simpatia que soa a nostalgia de autoritarismo. O ex-jogador e agora político convicto, já de olho na prefeitura do Rio em 2016, costuma dizer, com escárnio, que "Pelé calado é um poeta." Pois é.