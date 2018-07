Murer coloca 'pedra' sobre Jogos de Londres e mira 2016 Fabiana Murer viveu a expectativa de uma medalha em duas Olimpíadas seguidas. Em Pequim, foi prejudicada pelo sumiço de suas varas. Em Londres, atrapalhada pelo vento. Mas ela garante os problemas ficaram no passado. De volta aos treinos depois do fim da temporada 2012, a atleta campeã mundial do salto com vara já mira participar dos Jogos do Rio, em 2016, quando terá 35 anos.