Murer diz que não está 100% e vai usar evento-teste para reconhecer Engenhão O evento-teste do atletismo dos Jogos Olímpicos do Rio começa sábado, no Engenhão, com 13 finais no primeiro dia do torneio, válido como Ibero-Americano. O Brasil será representado por 31 atletas ao longo do dia, com destaque para Fabiana Murer. Ela é favorita à medalha de ouro no salto com vara, a partir das 18h15.