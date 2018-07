Murer é superada por grega e fica com prata em Birmingham

Fabiana Murer encerrou sua temporada indoor neste sábado com a medalha de prata no salto com vara no Grand Prix de Birmingham (Inglaterra). A brasileira, que bateu o recorde sul-americano há duas semanas, com 4,83 metros, desta vez parou em 4,70m. Depois, falhou três vezes na tentativa de passar o sarrafo a 4,80m. Ela havia passado de primeira em 4,60m e 4,70m.

Na quinta, Murer competiu em Estocolmo (Suécia), onde ficou com o bronze, com 4,60m. Nos dois torneios, descobriu uma nova rival. A grega Nikoleta Kiriakopóulo, que ganhou com 4,76m em Estocolmo, neste sábado saltou 4,80m para bater o novo recorde nacional da Grécia.

Como comparação, os 4,80m que Kiriakopóulo saltou neste sábado seria a melhor marca de toda a temporada indoor de 2014. No ano passado, a liderança do ranking mundial outdoor foi de Fabiana Murer, exatamente com 4,80m.

Nesta temporada, a liderança do ranking indoor é de Murer, que saltou 4,83m em Nevers (França), dia 9. Kiriakopóulo tem o segundo e o terceiro melhores saltos - os de Estocolmo e Birmingham.