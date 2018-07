Murer ganhou tudo

Fabiana Murer celebra os prêmios que conquistou este ano, nas pistas e do público - eleita a melhor atleta do País no Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo COB, a saltadora também foi escolhida o destaque feminino na Pesquisa Estado, com larga vantagem de votos. Mas, para a paulista de 29 anos, 2010 faz parte do passado. E desde outubro!

Depois de um curto período de férias, Fabiana já treina há mais de dois meses pensando em 2011. O que não lhe tirou a alegria de festejar o perfeito 2010, quando conquistou o Mundial Indoor de Doha (superando a recordista mundial Yelena Isinbayeva) e a Liga Diamante, principal circuito da Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

"É muito legal o reconhecimento, ver que as pessoas acompanharam o que eu fiz. Fiquei muito contente com os prêmios", disse a atleta, dona de cinco das 10 melhores marcas do ano no salto com vara, batendo três vezes o recorde sul-americano - chegou aos 4,85 metros.

Também escolhida como uma das dez melhores competidoras do atletismo mundial pela IAAF, Fabiana esteve como nunca nos holofotes. Seu peso na modalidade está expresso no calendário que a entidade edita anualmente: na edição de 2011, Fabiana ilustra o mês de novembro. Uma bela surpresa para a brasileira.

"Eu estava na festa da IAAF, em Mônaco, e comecei a folhear o calendário. Como o salto com vara já havia sido homenageado na capa (com o australiano Steve Hooker), não imaginava que teria outra foto. Aí vi a minha imagem. Fiquei super contente." A foto é de um dos saltos em Doha.

Fabiana se prepara para um ano cheio de desafios. A temporada será longa - começa em fevereiro, na pista coberta, e só termina em outubro, com o Pan-Americano de Guadalajara. No meio do calendário, o Mundial de Daegu, em agosto. Isinbayeva volta às pistas e a exigência também será maior. "Conforme os títulos vão aumentando, a cobrança também aumenta. Mas estou tranquila. Sei que estou fazendo um bom trabalho e estou confiante para o ano que vem, que vai ser muito difícil."