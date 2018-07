Murer zera na Inglaterra, mas é líder na Diamond League

A brasileira Fabiana Murer não teve um bom desempenho na etapa da Birmingham da Diamond League. Neste domingo, ela zerou nas três tentativas no salto com vara, mas a fraca performance na Inglaterra não foi o suficiente para que ela perdesse a liderança da competição, a duas etapas para o fim da temporada.

Murer zerou nas três tentativas a 4,47m e viu o triunfo ficar com a grega Katerina Stefanidi, com a marca de 4,57m. A segunda colocação ficou com outra atleta da Grécia, Nikoleta Kiriakopoulou, que saltou a 4,47m, mesma marca da norte-americana Jennifer Suhr, que ficou em terceiro.

O resultado deste domingo fez Stefanidi subir para sete pontos, um atrás da cubana Yarisley Silva, segunda colocada na temporada. A ponta, no entanto, segue com tranquilidade nas mãos de Fabiana Murer, que conquistou 12 pontos até o momento no mais importante circuito de competições da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Para se sagrar campeã, Murer precisa manter esta liderança nas últimas duas etapas do calendário. Na quinta-feira, a brasileira estará na Suíça, para o início da etapa de Zurique. O fim da temporada será em Bruxelas, na Bélgica, com a etapa que começa no dia 5 de setembro.