Muricy aposta em argentinos para vencer o Mirassol

Muricy Ramalho chegou a ensaiar a escalação do Santos com seis jogadores formados na base do clube para enfrentar o Mirassol, hoje às 21h, na Vila Belmiro, mas mudou de ideia. Sem Neymar e Montillo (estão nas seleções do Brasil e Argentina), Marcos Assunção e Émerson Palmieri (lesionados) e Cícero (suspenso), o treinador preferiu apostar na experiência com a entrada dos argentinos Miralles e Pato Rodriguez, que vão formar o trio ofensivo com André. O veterano Léo retorna à lateral-esquerda em razão de uma lesão sofrida por Émerson na terça-feira, e Felipe Anderson será o armador.

"A orientação é para ficarmos sempre ligados sem a bola e quando estivermos com ela saber atacar, ter disciplina tática", disse Felipe Anderson após o treino de ontem no CT Rei Pelé, revelando as instruções do comandante. "Eu sou bastante disciplinado e vou jogar mais pelo lado direito. Pato vai explorar a característica dele, indo pra cima e se movimentando pelo meio e pelo lado esquerdo. Nós dois vamos dividir a armação e ajudar na marcação também."

O garoto Giva foi titular duas vezes nas ausências de Neymar e entrou no segundo tempo diante do Corinthians e do Guarani, e nas quatro oportunidades o seu rendimento foi destacado por Muricy. Porém, entre o rodado Miralles, vice artilheiro santista na temporada, com cinco gols em sete jogos, e a jovem promessa, Muricy optou pelo argentino. Não apenas pelo gols, mas devido à obediência tática e inteligência com que o atacante se coloca em campo.

No segundo semestre de 2012, Patito ficou longe de ser o jogador que o Santos acreditava que ele fosse. A explicação dele foi que estranhou a mudança de país e que sentia saudade da família e dos amigos. Nesta temporada, o meia-atacante ganhou pontos com Muricy ao entrar no segundo tempo contra o XV de Piracicaba e levar o time para frente. No jogo de hoje à noite, Patito vai atuar na sua verdadeira posição, como atacante de velocidade pela esquerda, espaço normalmente ocupado por Neymar.

Dos novos titulares, o mais motivado é Felipe Anderson, que por pouco não foi negociado com a Lazio, da Itália, em janeiro. O meia quer mostrar que evoluiu e pretende deixar para trás o rótulo que recebeu de Muricy de ser eterna promessa. Ele diz que aprendeu lições importantes no ano passado com as cobranças do treinador e lembra que jogou bem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2012. "Mas eu sabia que iria perder um pouco do espaço que havia conquistado em razão de ficar fora da pré-temporada devido à minha participação no Sul-Americano Sub-20. Agora, estou com a cabeça apenas no Santos e quero reconquistar o que perdi."

Mirassol. A equipe tem dois desfalques para o jogo. O zagueiro Welton Felipe e o lateral-esquerdo Bruno Recife foram vetados pelo departamento médico. Eles serão substituídos por Gian e Leomir, respectivamente.

Outra novidade será a volta do volante Mineiro, que estava lesionado. No restante, o time deverá ser o mesmo que vinha atuando, com André Luís e Caion no comando de ataque.