Muricy avalia e acha que deve renovar

O técnico Muricy Ramalho confirmou ontem que negocia a renovação por mais um ano com o Santos, embora seu contrato termine apenas em dezembro. O treinador disse que sabe que o seu nome está na lista dos candidatos à sucessão do demitido Emerson Leão e considera normais as especulações sobre o seu provável retorno ao Morumbi em razão das fortes ligações e importantes conquistas (tricampeão brasileiro).

"Estou feliz no Santos e devo renovar contrato", declarou Muricy, ontem, no CT Rei Pelé. "O Santos tem interesse, está contente com o meu trabalho e eu não quero sair porque também estou feliz no clube."

De acordo com o treinador, há aproximadamente um mês os dirigentes o chamaram para a primeira reunião. Naquela época, Leão balançava no São Paulo em razão da interferência do presidente Juvenal Juvêncio ao barrar o zagueiro Paulo Miranda.

Mesmo assim, Muricy só aceita a renovação por um ano, como em 2011. Ele teme que, com um contrato maior, com multa alta, em algum momento o clube seja obrigado a mantê-lo no cargo a contragosto. Como também quer o direito de ir embora quando não estiver se sentindo bem.