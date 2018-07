Muricy coloca Barcelona como 'melhor time do mundo'

"Acho que o melhor do mundo no momento é o Barcelona. Não podemos mudar a realidade. Temos um sonho de ganhar um jogo. Essa é a possibilidade nossa. Pelo futebol, estrutura, poder econômico. Com certeza temos o sonho de fazer um bom jogo e quem sabe surpreender o Barcelona", disse ele, que quer ser zebra. "Já ganhei algumas vezes de times favoritos. Isso acontece sempre no futebol. Tomara que aconteça amanhã domingo."

Muricy sabe que a velocidade é o maior trunfo santista para sair com a vitória no Yokohama Stadium. "As duas equipes estão bem definidas na sua forma de jogar. O Barcelona com a posse de bola tradicional e nós com a velocidade. As características não vão mudar e é com a velocidade que podemos surpreender", explicou.

O treinador, porém, não quis falar sobre a equipe que ele vai escalar. Há a dúvida na lateral-esquerda. Durval jogou contra o Kashiwa, mas não agradou. Léo, assim, poderia voltar a ser o titular. Quando perguntado sobre o que poderia falar sobre o time, Muricy foi seco: "Nada".

Dono de uma Libertadores, quatro Brasileiros e seis estaduais, Muricy pode ganhar neste domingo o seu primeiro título mundial. Ele sabe que seria um momento único em sua carreira. "É muito especial. A gente vai vencendo obstáculos na vida e cada vez aparece um maior. Tenho ganho títulos importantes e cada vez vai aparecendo um mais difícil. Com certeza, é muito importante para minha carreira".