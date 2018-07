Muricy critica Santos e sonha com o Barcelona Poucos santistas ficaram tão irritados com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, sábado, no Rio, quanto Muricy Ramalho. Além de perder a invencibilidade de 14 jogos no comando da equipe, o técnico viu um jogo que, segundo ele, ninguém merecia vencer. "Foi um jogo horrível. Mau futebol a gente não perdoa. E o nível técnico da partida foi fraco demais."