Muricy define Elano titular e Léo no banco

O técnico orientou um trabalho em que o time titular era atacado e se defendia com oito jogadores - Borges e Neymar ficaram no outro gol treinando finalizações. Ele armou o time com Elano marcando pela direita, Henrique no meio e Arouca na esquerda. Ganso flutuava à frente dessa linha de três para receber a bola e fazer a transição do jogo para o ataque.

Elano e Arouca ficavam bem abertos quando a bola era recuperada pela defesa ou por Rafael. A intenção de Muricy é explorar o fato de eles serem velozes para dar a opção de uma saída rápida nas costas do lateral. O treino no campo, que seria realizado hoje, foi substituído por um trabalho na academia do hotel. À tarde Muricy vai para Toyota ver o jogo entre Monterrey e Kashiwa Reysol.

Complicou. A contratação do lateral-direito Sakai, do Kashiwa Reysol, está difícil de acontecer porque o clube japonês não se mostra disposto a negociá-lo antes da Olimpíada. Mas isso não impedirá o clube de anunciar logo a contratação de um substituto para Danilo, que se incorporará ao elenco do Porto depois do Mundial. A negociação com o Coritiba para comprar Jonas está bem adiantada e pode ser fechada logo.

Tanto Sakai como Jonas têm o aval de Muricy. No caso do japonês, sua contratação também teria um componente de marketing para abrir espaço para o clube no rico mercado japonês. No de Jonas, há a vantagem de saber que ele não precisará de tanto tempo para se adaptar quanto precisaria o jogador do Reysol.