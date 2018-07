Muricy descarta ''cabine'' e estreia no Fluminense Bem ao seu estilo, Muricy Ramalho pôs o time do Fluminense para "ralar" na véspera de uma decisão. O técnico comandou ontem um treino tático por 45 minutos, testou novas formações e somente no fim da atividade permitiu o tradicional recreativo. Hoje, às 21h30, a equipe enfrenta o Grêmio, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, num jogo marcado pela estreia do exigente treinador.