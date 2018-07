Muricy deve escalar dupla de argentinos

A vitória contra o Botafogo no Rio, a primeira do Santos como visitante sem Neymar no Brasileirão, tirou a pressão para os próximos jogos: Vasco e Atlético-MG, ambos na Vila Belmiro. Mesmo assim, Muricy Ramalho tem motivos para preocupação. Além da ausência de Neymar, que só retornará contra a Ponte Preta, dia 24, em Campinas, o treinador não vai contar com o centroavante André, suspenso, e Bernardo, impedido de jogar porque pertence ao Vasco.

É provável que Muricy escale a dupla de ataque com os argentinos Pato Rodríguez e Miralles, mantenha o meio de campo com três volantes (Adriano, Henrique e Arouca) e apenas Felipe Anderson na armação. A outra opção é substituir um camisa 9 por outro, dando oportunidade para Bill desde o início.

Na defesa, Léo e Bruno Peres estão recuperados de lesões e só não voltam ao time se Muricy preferir manter os improvisados Ewerton Páscoa e Gerson Magrão para ganhar altura no sistema defensivo.