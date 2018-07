Muricy diz que queda de desempenho do Fla no 2º tempo já era esperada O nível de exigência de Muricy Ramalho sobre a equipe do Flamengo neste início de temporada é mais baixo do que o usual. Sem o Maracanã para jogar, o time rubro-negro tem viajado o País. Nos últimos 12 dias, atuou em Brasília, Volta Redonda, Aracaju e São Paulo. Na quarta, vai a Juiz de Fora, em Minas Gerais.