Muricy e Mano festejam recuperação de Ganso

O técnico Muricy Ramalho comemora a evolução do jogador e acredita que tanto o Santos quanto a seleção vão se beneficiar com a nova fase do jogador.

"O Santos voltou a ter um grande camisa 10 e a seleção vai ter o número 10 que sempre quis ter. Isso mostra que estamos fazendo um bom trabalho para, além de atingir nossos resultados, atingir também a seleção", analisou o treinador.

No ano passado, Ganso sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda que o deixou afastado dos gramados por cinco meses. E durante toda a temporada teve de comentar sobre sua possível transferência para o exterior. Garantido pelo menos até o meio do ano no clube e sem sentir dores, o jogador mostra estar focado em recuperar o bom futebol.

Apoio do amigo. Ninguém no Santos parece apoiar mais Ganso do que Neymar. Sempre que tem oportunidade, o atacante dá um jeito de encher a bola do companheiro e colocá-lo como uma peça fundamental da equipe. "Ele é fantástico. Quando resolve jogar, ninguém segura", disse o atacante após o jogo de sábado.