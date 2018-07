Muricy elogia primeira fase do Flamengo e diz que time cumpriu 'obrigação' O técnico Muricy Ramalho fez uma avaliação da primeira fase de Campeonato Carioca do Flamengo após a vitória sobre o Bangu no último sábado, por 3 a 1, na última rodada. Para o treinador, o time rubro-negro fez uma ótima campanha, mas ele próprio alertou para a facilidade de algumas partidas da competição.