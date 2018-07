Muricy ensaia até como armar barreira no Flu Muricy Ramalho é um treinador de conhecida predileção por sistema defensivo sólido. Não foi surpresa, portanto, ver o técnico do Fluminense parar inúmeras vezes o coletivo de ontem, nas Laranjeiras, para ajustar o posicionamento do time sem a bola e a recomposição da defesa. Tampouco foi inesperado ver Deco fora do time titular para uma armação com três volantes: Valencia, Fernando Bob e Diguinho.